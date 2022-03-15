Вологда, 15 марта 2022, 10:28 — REGNUM Минсельхоз РФ выделил Вологодской области 166 млн рублей на кредиты для сельхозпредприятий. Антикризисная мера позволит провести в срок весенне-полевые работы, сообщает региональное правительство.
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Изначально объем субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным кредитам, на 2022 год составлял для Вологодской области 49,6 млн. рублей. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 9 марта направил письмо в Минсельхоз России о выделении дополнительных субсидий региону. Потребность в средствах была поддержана.
Напомним, льготная программа кредитования для сельхозтоваропроизводителей была запущена в 2017 году. За время ее действия предприятиям АПК региона предоставлено льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 10 млрд. рублей, льготных инвестиционных кредитов — на 10,2 млрд. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме настаивают на увеличении средств на инвестпроекты в АПК.