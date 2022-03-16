Москва, , 15:18 — REGNUM У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу, но возможность выплат в иностранной валюте зависит от США. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью RT Arabic.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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16 марта Россия должна выполнить первый платёж по внешнему долгу после заморозки части резервов. Необходимо выплатить купоны по двум выпускам российских суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. Платёжное поручение для выплаты купона направлено, сообщал Минфин 14 марта.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — сказал Силуанов.

По словам главы Минфина, американская сторона должна разъяснить, возможны ли такие расчёты с российских валютных счетов. Россия располагает необходимыми средствами на валютных счетах, а также может расплатиться рублями.

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