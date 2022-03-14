Самара, , 15:35 — REGNUM Ажиотажный спрос на сахар начинает падать в Самарской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании штаба области по повышению устойчивости экономики. Каждую неделю в регион поступает около 700 тонн сахара, объёмы поставок сохраняются на уровне, достаточном для обеспечения жителей региона. Снижений поставок не фиксируется.

Глава региона Дмитрий Азаров обратил внимание антимонопольной службы на необходимость подключиться к контролю ситуации на продовольственном рынке области.

По информации пресс-службы, из-за необоснованного ажиотажного спроса, то количество сахара, которое раньше раскупали за 2−3 дня, в настоящий момент сметают с полок за 2−3 часа.

Отмечается, что такой спрос является спекулятивным.

«Есть факты, когда, закупив в крупных магазинах, затем продают «с лотка» или в мелких магазинах уже в два раза дороже», — сообщает пресс-служба.