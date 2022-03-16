Пекин, , 15:59 — REGNUM Негативное воздействие антироссийских санкций США на мировую экономику нужно сдерживать, в этом мнении сошлись председатель КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом говорится в сообщении китайского МИД.

Си Цзиньпин Gov.cn

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16 марта лидеры Китая и Индонезии провели телефонный разговор и заключили, что усиливающееся давление США не должно помешать экономическому восстановлению других стран.

Так, Си Цзиньпин и Джоко Видодо отметили, что масштабный гуманитарный кризис, которым может обернуться ситуация на Украине, недопустим. Они заявили о готовности вместе помогать продвижению мирных переговоров России и Украины.

Также лидеры двух стран обсудили сотрудничество в области вакцинации и совместные проекты инициативы «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, глава китайского МИД Ван И заявил, что ЕС, НАТО и Россия должны через равноправный диалог разработать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности в Европе.

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