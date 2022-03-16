Москва, , 11:03 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

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«Я рассчитываю на то, что на ближайшем заседании Центрального банка эта ставка сохранится, то есть она не будет увеличена, хотя некоторые прогнозируют ее увеличение», — сказал Аксаков на пресс-конференции в Москве.

По мнению парламентария, ЦБ уже удалось стабилизировать ситуацию, и дальнейшее повышение ключевой ставки не будет работать, на валютный курс слабо будет влиять, на инфляцию сильно не будет влиять.

Сейчас ключевая ставка составляет 20%.