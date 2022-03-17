Ростов-на-Дону, , 00:36 — REGNUM Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России — компания «Ростсельмаш» — в условиях санкций прорабатывает новые логистические пути. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Продукция «Ростсельмаша» MarcelX42

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«В настоящее время правительство области совместно с руководством компании прорабатывает новые логистические пути. Перспективы для роста есть. <…> У «Ростсельмаша» серьезные планы по расширению модельного ряда тракторов, прицепных орудий для сельского хозяйства, освоения производства строительно-дорожной техники и коммунальной техники», — уточнил он.

По словам Сорокина, «Ростсельмаш» не планирует отказываться от строительства тракторного завода и других инвестиционных проектов, а также нацелен на выпуск машин с максимальным процентом комплектующих российского производства.