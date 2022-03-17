Москва, , 15:18 — REGNUM В «Единой России» предложили ряд мер, направленных на поддержку сельского хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Трактор в поле Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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"В первую очередь мы рассматриваем ограничения любого рода проверок со стороны контрольно-надзорных, фискальных органов, введение моратория на наложение штрафных санкций на наши предприятия, также мы видим здесь как одну из мер перенос на более поздний срок таких мер, как маркировка, уплата цены за утилизацию упаковки наших производителей», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе совещания по продовольственной безопасности.

Также, по ее словам, «нужно активизировать работу по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий.

Партия уже добилась увеличения кредитов на проведение весенних полевых работ под низкий процент и поддержала инициативу о финансировании «Росагролизинга» на закупку новой сельхозтехники.

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