Москва, 15 марта 2022, 13:50 — REGNUM Российские спортсмены, которые решат сменить гражданство страны, не должны проситься обратно. Об этом 15 марта заявил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.
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Он прокомментировал ситуацию, при которой некоторые российские спортсмены из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) подумывают о смене гражданства.
«Если кто-то решился сменить гражданство, светлый путь. Но пусть только не возвращаются. Не нужно обратно», — сказал заместитель министра.