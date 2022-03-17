Курган, , 20:24 — REGNUM В Курганской области работает делегация бизнесменов из Китая. Они приехали оценить инвестиционный потенциал региона, побывают на ведущих предприятиях, сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Делегация из Китая в Курганской области Пресс-служба губернатора Курганской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Машиностроение, арматуростроение, пищевая промышленность и ряд других отраслей сегодня крайне нуждаются в высокоточном технологическом оборудовании и комплектующих к нему, в связи с введенными санкционными ограничениями западных компаний. А расширение экспортного потенциала региона в направлении Востока поможет нам увеличить объемы производства. Очень важно помочь бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям», — отметила генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Вадим Шумков предлагает в расчётах за экспорт отказаться от долларов США и перейти на электронный или реальный юань.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Зауралья предлагает экономику России перевести на плановые рельсы