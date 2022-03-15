Мурманск, 15 марта 2022, 17:36 — REGNUM В Мурманске приостановил работу самый северный в мире ресторан McDonald's.
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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на дверях заведения утром 15 марта появилось объявление о закрытии ресторана в связи с временной приостановкой работы предприятий сети.
Отметим, что McDonald's открылся в Мурманске в 2013 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство McDonald's заявило, что на время сворачивает в России 850 ресторанов.