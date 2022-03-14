Москва, , 14:59 — REGNUM Влияние санкций на российскую экономику важно минимизировать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 14 марта на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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Он напомнил, что подробный разговор о комплексе мер по уменьшению последствий санкций состоялся на минувшей неделе на совещании у президента Владимира Путина.

«Крайне важно снизить их влияние и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства», — подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничения против России страны Запада стали вводить в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине. Российское руководство предпринимает меры для защиты экономики.

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