Нижний Новгород, , 18:51 — REGNUM Власти Нижегородской области отменили ряд требований, касающихся работы местных организаций общественного питания, гостиничного бизнеса и сферы культуры. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 16 марта.

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Сделано это для облегчения деятельности бизнеса в текущей ситуации.

Теперь персоналу ресторанов и кафе, отелей и гостиниц, театров, кинотеатров, музеев и концертных площадок, а также спортивных учреждений не нужно следить за числом посетителей, рассадкой клиентов и расстоянием между столиками.

При этом региональные власти решили пока оставить в силе такие требования, как термометрия на входе, организация мест для обработки рук антисептиками, использование рециркуляторов и ношение масок в общественных местах.