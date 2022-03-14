Бухарест, , 18:56 — REGNUM Официальный Бухарест поставил свою подпись под планом введения дополнительных политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации. Об этом, со ссылкой на президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис European People's Party

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Как заявил Йоханнис, на встрече с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, находившимся с официальным визитом в Бухаресте, жесткие санкции ЕС против России «помогут решить ряд геополитических проблем».

О каких именно проблемах в данном контексте идет речь, глава румынского государства предпочел не уточнять.

Напомним, ранее Румыния осудила спецоперацию РФ по денацификации Украины.

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