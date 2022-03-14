Бишкек, , 21:38 — REGNUM Работающие на территории Киргизии банки при желании могут беспроблемно подключиться российской альтернативе системы денежных переводов SWIFT. Об этом заявила официальный представитель национального банка республики Аида Карабаева на брифинге 14 марта.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, финансовым организациям доступна СПФС — Система передачи финансовых сообщений Центробанка России, которая функционирует с 2014 года.

«Если банки заходят использовать альтернативные SWIFT системы, то они могут параллельно подключиться. Это возможно», — подчеркнула представитель финансового регулятора.

Также Карабаева заверила, что у киргизстанских компаний и предпринимателей нет никаких проблем с денежными переводами или конвертацией валют.