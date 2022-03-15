Архангельск, , 16:30 — REGNUM В магазинах Архангельской области в ближайшее время не ожидают дефицита рыбной продукции, сообщает региональное министерство АПК и торговли.

Рыбная продукция Fish.go.ru

«Более того, в Архангельском траловом флоте, например, заверили, что повышения цен на продукцию предприятия в ближайшее время не планируется: в сети магазинов компании они останутся на прежнем уровне», — сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

При этом руководство АТФ поделилось планами по расширению географии поставок, включающих не только рыбу, которая после вылова замораживается прямо в море на судах предприятия, но и копченую, соленую продукцию, пресервы.

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О сохранении прежних цен, по словам Бажановой, также сообщил собственник торговой сети «Альбатрос», специализация которой связана с реализацией рыбопродукции в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил о контроле цен на продукты питания.