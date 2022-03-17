Самара, , 10:59 — REGNUM Информацию о повышении цен на сахар в Самарской области проверяют сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону. Об этом сообщает пресс-служба данного ведомства.

Сахар

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Сообщается, что за неделю специалисты получили 37 обращений от жителей региона по поводу повышения цен на сахар, детские товары, крупы и соль.

Отмечается, что сотрудники Самарского УФАС России направили запросы оптовым поставщикам сахара о предоставлении сведений об объемах отгрузки, ценообразовании, а также товаропроводящих цепочках.

Полученные сведения будут проанализированы на предмет соблюдения продавцами антимонопольного законодательства.

По информации пресс-службы, Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, в том числе и сахаром, запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

«Отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными участниками рынка ради извлечения выгоды», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, служба оперативно принимает меры реагирования.