Москва, , 01:17 — REGNUM Вложения России в государственные бумаги Минфина США в декабре 2021 года и январе 2022 года в совокупности увеличились на $2,094 млрд по сравнению с ноябрём и достигли $4,503 млрд. Это следует из опубликованных 15 марта данных американского финансового ведомства.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

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В ноябре общий объём вложений составлял в $2,409 млрд, в декабре $3,91 млрд (прирост $1,501 млрд). В январе ЦБ РФ нарастил вложения в бумаги Минфина США ещё на $0,593 млрд. Таким образом, за два месяца (декабрь и январь) ЦБ РФ увеличил вложения в американский госдолг на 46,5%.

Напомним, к ноябрю общий объём таких вложений, наоборот, сократился до $2,409 млрд по сравнению с $3,72 млрд в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) сравнил заморозку международных резервов ЦБ с применением ядерного оружия.

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