Тамбов, , 20:39 — REGNUM Руководитель Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Максим Егоров Tambov.gov.ru

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Форум АСИ станет центральной площадкой для обсуждения инициатив бизнеса и общества, направленных на достижение национальных целей развития страны до 2030 года. 16 марта на совещании, посвящённом вопросам социально-экономической поддержки регионов, президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к мероприятию.

В числе участников совещания был врио главы Тамбовской области Максим Егоров, который входит в оргкомитет по подготовке форума «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин в ходе обсуждения отметил, что российская экономика, государственный бюджет и частный бизнес имеют необходимые ресурсы для решения долгосрочных задач. Президент подчеркнул, что должны быть достигнуты все стратегические национальные цели, поставленные на период до 2030 года. Однако с учётом нынешней ситуации будут скорректированы соответствующие программы.

Президент заявил, что текущие «вызовы и возможности» должны «только мобилизовать» страну, в том числе «нацелить на достижение ощутимых результатов в интересах граждан». Путин подчеркнул, что в этих условиях «востребованы инициативы деловых кругов, учёных», общественников.

«В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого каждый гражданин России сможет представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие своего города, региона и страны в целом», — сказал Владимир Путин.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров заверил, что все поручения главы государства будут полностью выполнены. Работа над их реализацией уже началась.

«Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз», — уверен Максим Егоров.

Он отметил, что Тамбовщина «не останется в стороне»:

«Мы задействуем весь наш потенциал — широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы».