Архангельск, , 21:44 — REGNUM Архангельский ЦБК из-за санкций потерял основного поставщика белящих реагентов. Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Зылев.

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«У комбината есть сложности. Не скрою, появились производственные риски, проблемы с бизнес-партнёрами, с доставкой продукции, химикатов. В частности, наш основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов остановил поставки в Россию. Прилагаются все усилия, чтобы найти выход», — заявил он.

Он рассказал, что сотрудники ЦБК уже разработали альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, которая позволит исключить из технологии сернистый ангидрит. Кроме того, идут переговоры с потенциальными поставщиками из Китая, Турции и стран Юго-Восточной Азии, Индии вопросами поставки хлората натрия и перекиси водорода, других материально-технических ресурсов.

«Но так как процесс переориентации на других поставщиков займёт некоторое время, советом директоров АЦБК принято решение об отмене отгрузки белёной целлюлозы сторонним покупателям, прекращении выпуска белой бумаги с целью создания максимального запаса сырья для предприятия нашего холдинга — «Архбум тиссью групп», — сообщил Дмитрий Зылев.

Чтобы производственные мощности не простаивали, комбинат выходит на новые рынки сбыта с изменённой линейкой продукции — Это небелёная лиственная и хвойная целлюлоза, а также вся линейка плотностей небелёной крафт-бумаги.

«Мы надеемся, что предложенные продукты будут иметь спрос, а наше предприятие расширит портфель заказов, тем самым увеличив устойчивость в жёстких условиях санкций. Особо подчеркну, в ходе выработки пробной продукции за персоналом, обслуживающим шестую машину, будет сохранена средняя заработная плата», — заявил Зылев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время против России могут ввести новые санкции.