Новосибирск, , 08:56 — REGNUM В Новосибирской области ситуация с сахаром, возникшая из-за ажиотажного спроса, находится под контролем. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

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«Сейчас в среднем минимальная цена в сетевом ретейле порядка 60,37 руб. У разных сетей, безусловно, цена разная, это от многих факторов зависит. С другой стороны, мы безусловно эту ситуацию мониторим. Так как федеральные и региональные сети у нас не поднимают выше 50% цену, то здесь мы относительно спокойны. Но есть уже сигнал у нас от разных муниципалитетов о том, что не сетевая розница, магазины, которые находятся в районных центрах и сёлах Новосибирской области, предприниматели резко завышают цену. С каждым таким случаем мы в индивидуальном порядке разбираемся, в том числе, используя ресурсы Федеральной антимонопольной службы, чтобы, во-первых, понимать природу этого повышения, насколько оно об основано», — уточнил Гончаров.

В целом, по его словам, запасы сахара в регионе имеются (в оптовом звене — более 600 тонн). В течение недели ожидается поставка ещё 400 тонн сахара.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил с пониманием отнестись к ситуации с сахаром.

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