Москва, , 11:18 — REGNUM Оказание услуг по организации участия Минпромторга России в VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в 2022 году оценили в 25 млн рублей. Именно с такой стартовой ценой был объявлен тендер, итоги которого планировали подвести 25 марта 2022 года. Судя по всему, из-за изменения формата проведения мероприятия, тендер может быть откорректирован, передаёт ИА REGNUM.

Арктика

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Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля 2022 года, но 9 марта 2022 года Северная Европа и ЕС заявили, что останавливают сотрудничество с Россией по Арктике.

14 марта 2022 года стало известно об изменении формата форума. Вопросы повестки, которые планировали обсудить в рамках международного мероприятия, рассмотрят в рамках предстоящих мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021 — 2023 годах, то есть на круглых столах, конференциях и саммитах. Ближайший тематический семинар запланирован в Петербурге на 17−18 марта. Темой семинара станет сохранение и популяризация языков коренных малочисленных народов Арктики.

Тендер Минпромторга РФ, похоже, утратил свою актуальность, но пока не отменён и не откорректирован. Информация о нём была обнародована в базе госзакупок 3 марта 2022 года. Ведомство планировало организовать демонстрацию инвестиционной привлекательности Арктической зоны России и привлечь инвесторов.

Напомним, также министерство объявило сразу три многомиллиардных тендера, связанных с развитием авиастроения и импортозамещением в данной отрасли. Общая стоимость конкурсов превышает 22 млрд рублей.