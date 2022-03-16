Курган, , 09:08 — REGNUM В Курганской области в ответ на введение санкций будет развиваться импортозамещение. Особенно в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов в паблике «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

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Курганский учёный считает, что государство уже делает первые шаги в сторону стимулирования национальной экономики. Однако первой реакцией рынка на введённые санкции стран ЕС и США в отношении России станет дестабилизация, но в дальнейшем ситуация придет в равновесие. В качестве примера Сергей Орлов привёл 2015 год, когда ответом на санкции стала политика импортозамещения, а экономика стала развиваться более эффективно.

Аграрии Курганской области уже заявили, что введение санкций положительно отразится на развитии сельского хозяйства в регионе. Кроме того, директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев отметил, что в 2022 году посевные площади в регионе увеличатся на 100 тыс. га — до 1,4 млн га.

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