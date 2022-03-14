Грозный, , 14:13 — REGNUM На аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram-канале подписались более 1 млн человек. Об этом он сам 14 марта сообщил на своей странице в мессенджере.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

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«Нас уже 1миллион, нам не страшны ни снег, ни морозы!» — написал чеченский лидер.

Напомним, на Telegram-канал глава Чечни перешел с тех пор как была заблокирована его страница в соцсети Instagram. Ранее Кадыров заявил, что «каждый уважающий себя чеченец и гражданин России» всецело поддерживает решение о признании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией и призвал переходить на российские платформы.

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