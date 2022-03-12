Берлин, , 16:40 — REGNUM Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за роста цен на энергоносители. Об этом 12 марта сообщает NEOPresse.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, управляющий директор ассоциации Маркус Джергер опубликовал отчет с критикой германского правительства за сохранение высоких налогов на электроэнергию и нереализованную реформу по льготам для тех, кто передвигается общественным транспортом.

«Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей», — пишет агентство.

Джергер назвал неприемлемыми стоимость бензина выше двух евро за литр и удвоение цен на газ — это грозит потерей большого количества компаний и рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что в случае, если это будет необходимо, российская сторона готова вести жесткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере.

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