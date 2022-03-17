Белград, , 01:09 — REGNUM Решение Европейского совета по поводу санкций против России, относящееся в том числе к компании «Газпром нефть», поставит Сербию в «весьма затруднительное положение». Об этом 16 марта заявил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Вучича, с новым решением Европейского совета он ознакомился 15 марта, и с тех пор ведет по этому поводу консультации с партнерами в ЕС, США, а также с представителями России.

Президент Сербии уточнил, что суть документа заключается в том, что европейцы оставили для себя возможность вести дела с компанией «Газпром нефть» на своей территории, но при этом третьи страны, в которых находятся российские предприятия или НПЗ, не имеют право импортировать или экспортировать нефть.

«Иными словами, они наказали не русских и не себя, они наказали нас», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что контрольный пакет акций сербской нефтяной компании НИС принадлежит российской «Газпром нефть».