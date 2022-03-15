Брюссель, , 08:17 — REGNUM Европейскому союзу необходимо 50—60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

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«Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50—60 млрд куб. м газа из иных источников», — сказал он.

Шефчович добавил, что «здесь, конечно, придётся принимать трудные решения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что в случае, если это будет необходимо, российская сторона готова вести жесткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере.

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