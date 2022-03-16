Горно-Алтайск, , 07:10 — REGNUM Заместитель председателя комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по промышленности, предпринимательству и туризму Андрей Абрамов («Единая Россия») уверен, что российские власти и бизнес смогут найти решения по преодолению санкционных последствий в экономике страны. Об этом 16 марта сообщает телеграм-канал АКЗС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По мнению парламентария, санкции против России уже переходят все границы.

«Европа и США продолжают лишать Россию важнейших электронных компонентов и технологических элементов для самолетостроения, судостроения, оборонно-промышленного комплекса, производства автомобилей, техники и товаров народного потребления, накладывают все новые ограничения на работу банков за рубежом, рвут научные, спортивные и культурные связи и, похоже, совсем уже не скрывают, что их главная цель — подкосить экономику страны. Я убежден, что российские власти и бизнес смогут найти решение: где-то перестроить свое производство, где-то выйти на другие зарубежные рынки», — подчеркнул он.

Депутат подверг критике позицию стран Европы и Соединенных штатов Америки.

«Столь яростный отказ от всех отношений (причем часто с большими убытками) наталкивает на мысль, что дело тут не только в ситуации на Украине. Россия долгие годы была стратегическим партнером для многих иностранных компаний, которые теперь по щелчку враз сворачивают свою деятельность, бросая своих работников, потребителей, теряя прибыль. Это не те ли страны, которые на каждом углу кричат о принципах соблюдения прав и свобод граждан? Не они ли сейчас открыто глумятся над российским народом?» — отметил Андрей Абрамов.

По его словам, сейчас первостепенная задача — выработать взаимосогласованные позиции на российско-украинских переговорах.

«Ситуация очень острая, гибнут люди, многие вынуждены бросать свои дома и бежать в другие страны. Так не этот ли вопрос надо урегулировать в первую очередь? И не на него ли все наши «партнеры» дружно закрывали глаза долгие годы? А теперь вдруг «обиделись» на страну, которая защищает свою целостность и безопасность после нескольких лет бесплодных призывов к дипломатическому решению давно назревавшего конфликта», — заключил депутат.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция