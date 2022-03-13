Белград, , 00:06 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в интервью, данном 12 марта белградскому телеканалу TV Pink, фактически был вынужден признать, что сербскую сторону вынуждают сократить число авиарейсов в Россию.

Александр Вучич Predsednik.rs

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Вучич, отметил, что сейчас Сербию обвиняют в том, что она, осуществляя два авиарейса в день в Россию, зарабатывает деньги. Поэтому, добавил он, Белград будет вынужден сократить количество авиарейсов до одного в день.

При этом Вучич подчеркнул, что авиакомпании арабских стран летают в Россию в 15−20 раз чаще, и при этом их никто ни в чём не обвиняет, так как западные страны покупают у них нефть.