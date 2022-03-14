Москва, , 16:00 — REGNUM Медицинские изделия, которые могут стать дороже из-за антироссийских санкций Запада, должны оставаться доступными для российских больниц и поликлиник. Об этом 14 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В любой ситуации у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Речь идет в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер. Но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник», — сказал он.

Также глава правительства России отметил, что до того у медицинских организаций было право покупать за счет средств системы обязательного медицинского страхования оборудование стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу.

«Правительство увеличивает такой лимит до 1 млн рублей», — уточнил Мишустин.

Кроме того, он рассказал, что для этого будут внесены изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи.

«Можно будет и дальше закупать различные аппараты, технику, другие изделия, нужные для проведения диагностики и лечения. Благодаря этому решению больницы и поликлиники смогут своевременно обновлять оборудование, повышая качество помощи людям», — заключил председатель правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил, что республика может использовать антироссийские санкции для развития своей экономики.