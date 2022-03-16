Уфа, , 21:24 — REGNUM 30 детей из города Петровского Луганской Народной Республики прибыли в Уфу. Об этом 16 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

В пункте временного размещения находятся мирные люди: женщины и дети Александр Погожев © ИА REGNUM

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Он сообщил, что ученики школы №22, которая носит имя Героя России Минигали Шаймуратова, будут отдыхать в санатории Башкирии.«Уже восемь лет эти ребята живут под обстрелами, у них не было нормального детства. Многие из них вообще впервые в осознанном возрасте видят спокойную, мирную жизнь. Самому старшему из них — 17 лет, самому младшему — всего 10, когда началась война, ему было только два… Все то время, что на Донбассе идут боевые действия, в Петровском нет педиатра, поэтому надеемся, что в санатории ребята поправят свое здоровье», — сообщил глава региона. Хабиров также сообщил, что в республике для школьников была подготовлена насыщенная программа: юные гости смогут посмотреть Башкирию, хоккейный матч.

«Хотим устроить для них настоящие каникулы, которые бывают у обычных детей. Надеюсь, что это сможет хоть ненадолго отвлечь их от той трагедии, тех ужасов, которые происходят у них дома. И это то немногое, что мы можем для них сделать», — в заключении сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовиться к приему вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины.