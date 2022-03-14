Курган, , 12:25 — REGNUM России в ближайшее время предстоит вернуть потерянный в 90-е годы прошлого столетия финансовый и экономический суверенитеты. Об этом заявил в своём телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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«Пора выполнять давно заявленное намерение — уйти наконец-то в расчётах за наш экспорт от доллара и евро, эмитируемые странами, объявившими России экономическую войну. А нашей стране, совместно с китайскими, индийскими товарищами и ещё рядом стран — экономических игроков Евразийского континента — зафиксировать свою систему расчётов и свой финансовый контур. Как вариант, с задействованием электронного или реального юаня», — предлагает курганский губернатор.

Он также предлагает разобраться, почему национальная валюта России, «как цепной пёс к чужой телеге, привязана к весьма произвольному курсу зелёной резаной бумаги, обеспеченной в большей степени лишь нарисованной на ней же масонскими символами и заклинаниями».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков «И это должно быть прямо связано с отказом от прямого ограничения нашего суверенного права эмитировать денег столько, сколько это необходимо нашей же очень недофинансированной экономике. (Currency board rule). И права масштабно кредитовать наш реальный сектор под ставку, которая удобна экономике, а не финансовым спекулянтам. Нужен полный, а не временный отказ и от «бюджетного правила», определяющего приоритетом скупку чужой резаной бумаги, вместо масштабных инвестиций в капитальные проекты развития своей страны. Если это и были неписаные условия сдачи «светлоликими» ключевых интересов страны в начале 90-х, с выплатой многолетней дани «коллективному Западу», то мы ж люди тёмные, орда, а значит, больше никому ничего не должны. Напротив, считаем, что изрядно переплатили».

Напомним, ранее курганский губернатор назвал три условия для развития экономики страны: «дешёвые деньги под все проекты развития (под 2−3% максимум); дешёвые перевозки (ж/д в стране с таким расположением, масштабами и расстояниями прежде всего несёт в себе функцию соединения, а не коммерциализацию всего и вся); дешёвая электроэнергия и газ».

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