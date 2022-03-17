Москва, , 10:12 — REGNUM Активного переговорного процесса России с США сейчас нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас ни о каком активном переговорном процессе, естественно, как вы видите, (речи не идёт), его нет», — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По ее словам, между странами есть «отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам».

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Захарова добавила, что «Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала».