Москва, 17 марта 2022, 10:12 — REGNUM Активного переговорного процесса России с США сейчас нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, между странами есть «отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам».
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Захарова добавила, что «Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала».