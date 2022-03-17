Лондон, , 10:55 — REGNUM После недельного падения цены на природный газ в Европе начали расти, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На очередной торговой сессии апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали расти. На открытии торгов они достигли отметки 1230 долларов, затем котировки ускорили темпы роста. Ценовой максимум, достигнутый к настоящему моменту, составляет 1267,8 доллара. Это на 8% выше расчётной цены предыдущего дня торгов — 1167,2 доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия в настоящее время не ведет с российской стороной интенсивных переговоров вокруг цены газа, заявил президент страны Александр Вучич.

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