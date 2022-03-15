15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили угрозы США в адрес Китая, чтобы не допустить помощи России, которая находится под антироссийскими санкциями.

Светлана Рыбина, , 08:37 — REGNUM Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что американские власти донесли до Пекина, что его настигнут «последствия», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Российско-китайские отношения Иван Шилов © ИА REGNUM

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Whitehouse.gov

»Уже в открытую угрожают другим странам. Наглость США уже не имеет границ», — считает Олег У.

Многие пользователи пришли к выводу, что от китайской помощи отказываться было бы глупо, но и без неё Россия сумеет справиться с любыми трудностями.

«А нам разве так нужна помощь Китая? Экономическая помощь — это всегда хорошо. Но Россия будет рада просто хорошим стратегическим взаимовыгодным взаимодействиям с Китайской Народной Республикой. Общую платёжную систему можно создать в будущем. А так, мы и сами справимся. Главное, чтобы нам никто не мешал», — написал Максим Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что США чувствуют, что упускают из рук контроль над ситуацией, поэтому и пытаются истерично пугать Китай.

«Смешно. США теперь выглядят, как вредный капризный ребёнок, у которого отобрали чужую игрушку, и он подначивает сверстников не водиться с обидчиком. Причём угрожает он тем, что перестанет с ними дружить», — отмечает Алексей В.

Часть людей полагает, что Америке не стоит угрожать Китаю, потому что ответные действия со стороны Пекина могут оказать сокрушительный эффект на США.

«Вам Россия-то не по зубам, а вы ещё и на Китай решили полезть. Совсем сбрендили? Ничего не хочу сказать, но Байден всё больше и больше напоминает обезьяну с гранатой», — считает Сергей П.

«Разговаривать с Китаем в принудительном тоне — не самый лучший выбор. Чисто ментально Китай не приемлет подобного к себе отношения. Китай — это не какой-нибудь жалкий Евросоюз, чтобы послушно выполнять все прихоти Вашингтона», — пишет Боб А.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты уже давно не имеют власти над такими мощными странами, как Россия и Китай.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Китай — это тысячелетняя цивилизация. А им указывают какие-то США — потомки бандитов, пиратов, геноцидников, ростовщиков, портовых девок со всей Европы», — указывает Сергей Д.

«Походу, кто-то скоро доиграется. Не зря же Китай начал подминать под себя Тайвань. Армия с ядреным вооружением. Лучше не мешать ей проводить свою суверенную политику и не отвлекать по поводу России», — поделилась своим мнением Наташа И.

Нашлись и те, кто видят, что американские власти ведут себя крайне неадекватно, что может не только стать крахом для США, но и большой угрозой для всего мира.

«Против Китая идти вздумали? Они там совсем с дуба рухнули? У них и так сейчас бензин дороже алмазов стоить скоро будет, а они всё угомониться не могут», — пишет Артур А.

«У меня у одного такое чувство складывается, что США планомерно подводят ситуацию на планете к третьей мировой войне?» — интересуется Олег Х.

Напомним, 13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN о том, что американские власти донесли до Пекина, что его настигнут «последствия», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций.