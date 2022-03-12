Берлин, , 08:50 — REGNUM Решение о полном закрытии своего оставшегося на территории России бизнеса из-за введенных ранее антироссийских санкций приняло руководство Deutsche Bank. Об этом 11 марта говорится в заявлении пресс-службы указанной кредитной организации.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями», — говорится в сообщении.

Также в нем добавляется, что Deutsche Bank не собирается принимать участие в новых проектах в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соцсеть Instagram станет недоступна для российских пользователей 14 марта.