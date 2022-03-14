Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Минпромторг Новосибирской области в ежедневном режиме мониторинг товарные запасы отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров. В целом, на сегодняшний день ситуация стабильная, сообщил на оперативном совещании сегодня, 14 марта, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

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По данным Гончарова, по сахару, крупам и консервам запасы на сегодняшний день составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии — около 65 дней, с учётом нынешнего спроса.

По состоянию на конец прошлой недели, средние минимальные цены составляли: на сахар — 60 руб. 37 коп. за килограмм, на крупу гречневую — 106 руб. 40 коп. за килограмм, муку пшеничную — 40 руб. 54 коп. за килограмм, яйцо куриное — 73 руб. 90 коп. за десяток, масло подсолнечное — 115 руб. 58 коп. за литр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Новосибирской области просят с пониманием отнестись к популярности сахара.