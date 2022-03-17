Тюмень, , 03:43 — REGNUM В Тюменской области растёт число предпринимателей. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Предприниматель

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, только за последний месяц в Тюменской области увеличилось количество юрлиц на 107 — до 28 152 компании, индивидуальных предпринимателей — до 39 184. Самозанятых стало больше в регионе на 2479 — их теперь 50 346.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменским предпринимателям возместят затраты по уплате первого взноса по договору лизинга на приобретение оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменским бизнесменам возместят часть затрат на оборудование