Анкара, , 15:10 — REGNUM Российская газовая компания «Газпром» является надежным поставщиком природного газа. Об этом 12 марта заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время дискуссионной панели в рамках дипломатического форума в Анталье.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас есть поставщики, как Азербайджан, (компания) «Газпром», который является надежным поставщиком в течение 15 лет…», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Италия занимает второе место в ЕС по размеру акциза на бензин и первое — по размеру акциза на дизель.