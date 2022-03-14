Москва, , 14:28 — REGNUM Российским властям хотелось бы, чтобы иностранные компании продолжали свою работу на территории страны. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт», — сказал Силуанов.

По его словам, уход зарубежных компаний с российского рынка «обоюдоостро невыгоден никому, и ударяет по иностранным компаниям, и, конечно, сказывается и на работе нашей экономики».

Силуанов вновь подчеркнул, что власти заинтересованы в продолжении работы зарубежных компаний в России: «И многие компании так и делают».