Ульяновск, , 14:54 — REGNUM Процесс реализации отечественных флагманских проектов в авиастроении — самолётов МС-21 и SSJ 100 — в свете введённых Западом санкций будет ускорен. Об этом 16 марта во время поездки на завод «Авиастар» в Ульяновск заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

МС-21 и С-919 Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ 100», — сказал Борисов.

По его словам, которые привели в аппарате вице-премьера, ключевая задача на сегодняшний день — сдвинуть реализацию программ импортозамещения на более ранние сроки. Над этим «активно работает вся кооперация», добавил вице-премьер.

При этом Борисов подчеркнул, что российские предприятия авиационной промышленности останавливаться не будут.

«Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу», — указал вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта новый российский авиалайнер МС-21−300 осуществил в декабре 2021 года, впервые приземлившись в аэропорту Иркутска. В конце того же года правительство России заявило о дополнительном выделении свыше 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолётов.

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