София, , 17:50 — REGNUM Официальный Бухарест заинтересован в интенсификации контактов с Баку в области поставок в Румынию азербайджанской электроэнергии и природного газа. Об этом 15 марта, со ссылкой на заявление президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис

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Согласно официальной информации, в ходе телефонных переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым Йоханнис обратил внимание своего коллеги на необходимости укрепления «энергетического сотрудничества» между двумя государствами.

Йоханнис «Следует методично диверсифицировать соответствующие источники. Мы благодарим президента Алиева за его открытость в поддержке этих усилий».

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Напомним, ранее румынские власти объявили о намерении «найти альтернативу» поставкам в Румынию российского газа.

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