Москва, , 15:25 — REGNUM В Госдуме готовы вводить новые механизмы контроля за ценами на продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Надежда Школкина Duma.gov.ru

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«Сразу хочу для объективности сказать и довести информацию до наших производителей. Мы прекрасно понимаем, что на себестоимость продукции и на цену влияют разные факторы: есть объективные, есть и субъективное. Что касается субъективных, это рост затрат, влияющих на себестоимость продукции. Но есть и субъективные — как спекуляция. И я хочу сказать сразу, что такие моменты мы будем очень жёстко пресекать, применяя и существующие механизмы контроля, и вводя новые меры», — зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе совещания по продовольственной безопасности.

Парламентарий еще раз подчеркнула, что в целом, «с точки зрения обеспечения рынка продовольствия, ситуация достаточно стабильна».

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