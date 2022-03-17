Москва, , 09:20 — REGNUM Конфисковать имущество украинских олигархов в России предложил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его убеждению, аналогичным образом следует поступить с имуществом этих олигархов на Украине, а деньги потратить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы предложили национализировать бизнес уходящих из России компаний.