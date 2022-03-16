Москва, , 11:21 — REGNUM Предпосылок и оснований для дефолта РФ нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 марта заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Государственная дума

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«Россия мощная, самодостаточная страна, я не верю в дефолт, у нас для этого нет никаких предпосылок, нет никаких оснований, чтобы говорить об этом», — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции в Москве.

Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, однако есть политические нюансы, указал парламентарий.

«Но здесь есть вопрос политический: надо ли выполнять обязательства, когда наши так называемые партнеры свои обязательства не выполняют. Здесь уже дело для исполнительной власти», — рассуждает глава комитета Госдумы.

Правительство России в среду, 16 марта, должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 млн долларов США. Проведение Россией купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга, отмечает рейтинговое агентство Fitch.