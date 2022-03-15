Париж, , 14:20 — REGNUM Крупные французские компании, работающие в России, продолжат свою деятельность. Об этом заявил 15 марта глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

Ашан Главное управление государственного строительного надзора Московской области

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В агентстве уточнили, что в России в том числе останется известная розничная продовольственная сеть гипермаркетов «Ашан». Также останутся работать и другие французские компании — «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон».

Ранее СМИ узнали о совете бизнесу, который дал президент Франции Эммануэль Макрон. Он посоветовал компаниям не уходить с российского рынка.