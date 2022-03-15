Москва, , 14:57 — REGNUM Все новые пакеты жестких санкций и контрсанкций уже привели и ещё приведут к резкому росту мировых цен на сырье, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия является одним из крупнейших сырьевых экспортеров: первое место по экспорту природного газа, второе — по нефти, третье — по углю, входит в тройку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, совместно с Украиной занимает почти 30% в мировом экспорте зерна и около половины — в экспорте подсолнечного масла.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти и газа в ЕС (доля на европейском рынке газа — около 40%, а в Германии — более 50%), занимает ведущие позиции на мировом рынке палладия (более 40%), платины и заметную долю в экспорте никеля, меди, алюминия, золота, титана.

Конечно, все новые пакеты жестких санкций, возможные ответные ограничения на экспорт сырья, затруднения с поставками и расчетами за товары уже привели к резкому росту мировых цен на сырье (энергоресурсы, продукты питания, металлы, удобрения).

Очевидно, за этим последует новый виток роста производственных издержек, а затем потребительских цен в мире. Инфляция в развитых экономиках и так находится на максимумах за 30−40 лет — сейчас возрастают риски, что шок предложения приведет к стагфляции по образцу 70−80 гг. XX века.

По оценке Economist Intelligence Unit (EIU), глобальная инфляция в этом году превысит 6%. В США инфляция (CPI) уже в феврале, до скачка цен на нефть, приблизилась к 8%, и, по всей видимости, превысит ее в марте-апреле.

Мартовский консенсус-прогноз Блумберг предполагает в 2022 году инфляцию в США (CPI) 6,1% против февральского прогноза 5%. ЕЦБ повысил прогноз инфляции в еврозоне на текущий год с 3,2% (декабрьский прогноз) до 5,1%.

Ценовое давление, ограничения со стороны предложения будут подтачивать экономический рост и доходы населения, особенно это относится к Европе. По оценке EIU, это приведет к снижению прогноза роста мировой экономики в текущем году на 0,5 п. п. до 3,4%.

Но для российской экономики, финансового сектора санкции «иранского» уровня жесткости, конечно, тоже наносят серьезный удар.

Это уже проявляется в падении курса рубля, инфляции, резком повышении процентных ставок, а впоследствии, вероятно, в серьезных проблемах с поставками импортного оборудования, комплектующих и технологий. Результатом может стать рецессия в экономике.

Представленный недавно ЦБ РФ консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что спад ВВП в 2022 году может составить 8%, а инфляция 20%. Однако все оценки сейчас носят весьма условный характер,.

Многое будет зависеть от длительности конфликта на Украине и, соответственно, сохранения наиболее жесткого санкционного давления, а также от того, каким будет масштаб снижения физических объемов экспорта и как быстро удастся заместить выпадающие импортные поставки.

Уже введенный (и пока постоянно ужесточающийся) набор экономических санкций в отношении России, с учетом добровольно присоединяющихся к ним компаний, является обоюдоострым. При этом в интересах всех сторон было бы лучше по крайней мере частичное его смягчение.

Но для этого необходима политическая деэскалация и переход от стадии военного конфликта на Украине к дипломатическим решениям», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции окажут на глобальную экономику гораздо большее воздействие, чем ситуация на Украине, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

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