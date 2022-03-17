Тбилиси, , 02:14 — REGNUM Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что никто не должен рассчитывать на то, что в будущем можно будет осуществлять торговлю с Россией, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Представитель посольства Украины открыто отметил, что после подачи заявки на членство в ЕС Запад ожидает от Грузии другой позиции и новых шагов. «ЕС уже продемонстрировал единство, и, несмотря на разные экономические интересы, страны ЕС договорились о полном пакете санкций против России. Никто не должен рассчитывать на то, что после окончания российско-украинской войны можно будет нормально вести бизнес с Россией, я хотел бы подчеркнуть, что этого не произойдет, Европейская комиссия дала конкретные инструкции по заявкам на членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии. Европейский парламент и другие структуры ЕС ожидают, что страны, подавшие заявку на вступление, присоединятся к санкциям», — сказал Касьянов.

Напомним, что грузинские правительство пока отказывается присоединиться к антироссийским санкциям Запада.