Вологодская область, , 11:27 — REGNUM Вологодские власти направили в правительство РФ более 30 предложений по поддержке лесопромышленных предприятий региона, сообщает областное правительство.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По данным ведомства, крупные и средние предприятия уже начали поэтапное снижение объемов заготовки древесины из-за введенных санкций.

«К середине марта ряд крупных лесозаготовительных предприятий планируют снижение заготовки древесины от 10 до 30%. Экспортные цены в большинстве сохраняются, но при этом возникают логистические проблемы, — отметил заместитель губернатора Михаил Глазков. — Поэтому от Вологодской области для рассмотрения и принятия решения на федеральном уровне подготовлен пакет мер для стабилизации ситуации в лесопромышленном комплексе региона в новых экономических условиях».

Власти Вологодчины, в частности, предлагают снизить тарифы на железнодорожные перевозки лесопродукции, предоставить отсрочку по плате за использование лесов, пересмотреть квоты на обязательную продажу экспортной выручки в размере 80% предприятиям, которые осуществляют оплату кредитных и лизинговых платежей в валюте за оборудование и технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Вологодской области объем лесозаготовки составил 18 млн куб. м, 76% древесины переработано внутри региона, доля экспорта в объеме отгруженной продукции — более 50%. Основные покупатели — страны ЕС, США, Япония и Южная Корея.