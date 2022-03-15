Рига, , 12:04 — REGNUM В связи с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении России, при самом черном сценарии латвийские железные дороги потеряют 85% своих грузов. Об этом министр транспорта Латвии Талис Линкайтс сообщил местному агентству LETA.

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В то же время он заверил СМИ, что до настоящего момента санкции ЕС не коснулись деятельности местной железной дороги. «С другой стороны, если мы посмотрим на потенциальное влияние, то в худшем случае отправка по латвийской железной дороге 85% грузов может быть прекращена», — добавил министр.

Линкайтс сообщил, что импорт российских товаров и экспорт европейских товаров в Россию сокращаются из-за простого отсутствия хозяйственной деятельности. Например, прекращают поставляться различные виды сырья для автомобильных заводов, бытовые и продуктовые товары, отправляемые крупным торговым сетям.

Кроме того, на падение перевозок влияет и то, что даже если товар не находится в санкционных списках, то в нынешних условиях ужесточения санкций получатель товара отказывается от получения товара, пытаясь перестраховаться. Следовательно, сообщил министр транспорта Латвии, у местных перевозчиков возникают проблемы.

«Все это влияет на конечный результат. На данный момент существует инерция, особенно на железнодорожном транспорте: все происходит, вагоны движутся, но это некий отпечаток прошлого месяца. Те, кто еще продает или покупает товар, стараются как можно быстрее переправить его через границу», — отметил Линкайтс.