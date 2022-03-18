Якутск, , 05:29 — REGNUM Запасы продовольствия на три месяца уже созданы в Якутии, но органам государственной власти поручено продолжать работу по их активному пополнению. Такое распоряжение дал 18 марта на совещании по обеспечению социально-экономической безопасности республики её глава Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Склад

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Читайте также: Органы исполнительной власти Якутии будут работать круглосуточно

По его словам, запасы должны быть сформированы на год вперёд. Особое внимание будет уделено арктическим и труднодоступным территориям. На доставку продуктов в такие муниципалитеты выделят 208 млн рублей госсубсидии.

«Важнейшая задача — это организация досрочного завоза грузов для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и энергетики. Для предприятий-участников «северного завоза» уже предусмотрены бюджетные кредиты на 5,5 млрд рублей и госгарантии по кредитам на завоз топливно — энергетических ресурсов в объеме 1,87 млрд рублей», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрание Якутии направят проекты законов по корректировке главного финансового документа региона в антикризисном ключе.

Пересмотрены будут как доходы, объём которых изменится в сложившейся обстановке, так и расходы, при формировании которых необходимо будет учесть действия по стабилизации экономики.